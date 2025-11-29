Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:34
Oltre 142 milioni per gli agricoltori: terminato il pagamento degli anticipi 2025

Si è conclusa la fase di liquidazione con l’erogazione di Arcea

Pubblicato il: 29/11/2025 – 15:43
Oltre 142 milioni per gli agricoltori: terminato il pagamento degli anticipi 2025

CATANZARO Si è conclusa ieri la fase di liquidazione degli anticipi 2025, con l’erogazione da parte di Arcea di un ulteriore pagamento di circa 3 milioni di euro, destinati alle misure del Psr 2014–2027 della Regione Calabria. Il totale complessivo liquidato raggiunge così la cifra di 142.423.001,27 euro, distribuita tra diverse linee di intervento a sostegno del comparto agricolo regionale. Con tre decreti datati 10, 17 e 25 novembre 2025, sono stati erogati gli anticipi Psp, per un importo complessivo di 42.751.080,04 euro (9.513.520,29 euro; 27.176.838,37 euro; 6.060.721,38 euro). Ammontano a 39.545.930,23 euro gli anticipi relativi al Psr 2025, liquidati in due tranche: 36.545.660,51 euro (13 novembre) e 3.000.269,72 euro (28 novembre). Sono invece pari a 60.125.991 euro le somme corrisposte nell’ambito degli anticipi della Domanda Unica 2025, articolate in tre elenchi di pagamento da 37.740.933,17 euro, 12.734.711,21 euro e 9.650.347 euro. Con la chiusura delle procedure di pagamento degli anticipi – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo – confermiamo ancora una volta la solidità e l’efficienza del sistema regionale di sostegno alle imprese agricole. Continueremo a lavorare affinché gli agricoltori possano ricevere in tempi rapidi le risorse che spettano loro, perché dalla loro forza dipende lo sviluppo dell’intera Calabria”.

