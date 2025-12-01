Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:34
Le prospettive

Dagospia rilancia l’ipotesi Occhiuto per la guida di FI

Marina Berlusconi avrebbe espresso irritazione verso la gestione del partito

Secondo quanto riportato da Dagospia, all’interno di Forza Italia sarebbe in corso un significativo riassetto politico. Il sito sostiene che Marina Berlusconi avrebbe espresso crescente irritazione verso la gestione del partito da parte del vicepremier Antonio Tajani e dei dirigenti storici Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, arrivando a dare il proprio assenso a un possibile cambio di leadership. La figura individuata, sempre secondo Dagospia, sarebbe quella del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, recentemente riconfermato alla guida dell’ente. Il governatore dovrebbe lanciare una nuova corrente nazionale il prossimo 17 dicembre in una sede altamente simbolica per il berlusconismo, Palazzo Grazioli, insieme ai parlamentari considerati vicini a Marina Berlusconi, Deborah Bergamini e Alessandro Cattaneo. Dagospia segnala inoltre la prevista presenza all’iniziativa dell’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, collegandola — secondo le sue ricostruzioni — al dossier relativo al possibile smantellamento del servizio clienti Telecontact della stessa TIM.

