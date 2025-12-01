Si legge in: 1 minuto
Il Giro d’Italia torna in Calabria. Il 12 maggio 2026 tappa Catanzaro-Cosenza
Presentato il percorso della Corsa Rosa. La tappa calabrese sarà la prima in Italia dopo il prologo all’estero. Il 13 maggio si riparte da Praia a Mare
LAMEZIA TERME Il Giro d’Italia torna in Calabria, con la tappa Catanzaro-Cosenza il 13 maggio. L’annuncio ufficiale è avvenuto oggi a Roma alla presentazione del tracciato da parte della Rcs. La tappa in partenza da Catanzaro è la prima prevista in Italia dopo il prologo dell’8 maggio all’estero, con le prime tre tappe in Bulgaria. La Catanzaro-Cosenza avrà una lunghezza di 144 chilometri. Il giorno dopo Corsa Rosa ancora in Calabria, per la precisione a Praia a Mare, da dove partirà la quinta tappa, che si concluderà a Potenza. (c. a.)
