Il Giro d’Italia torna in Calabria. Il 12 maggio 2026 tappa Catanzaro-Cosenza

grandi eventi

LAMEZIA TERME Il Giro d’Italia torna in Calabria, con la tappa Catanzaro-Cosenza il 13 maggio. L’annuncio ufficiale è avvenuto oggi a Roma alla presentazione del tracciato da parte della Rcs. La tappa in partenza da Catanzaro è la prima prevista in Italia dopo il prologo dell’8 maggio all’estero, con le prime tre tappe in Bulgaria. La Catanzaro-Cosenza avrà una lunghezza di 144 chilometri. Il giorno dopo Corsa Rosa ancora in Calabria, per la precisione a Praia a Mare, da dove partirà la quinta tappa, che si concluderà a Potenza. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato