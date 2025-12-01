Skip to main content

la calabria “vola”

Occhiuto incontra l’ad di Ita: possibile una nuova scuola piloti a Crotone – VIDEO

Il presidente della Regione si confronta con Joerg Eberhart, alla presenza del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma

Pubblicato il: 01/12/2025 – 17:39
ROMA «Stamattina a Roma, presso la sede dell’Enac, ho avuto un incontro con l’amministratore delegato di Ita, Joerg Eberhart, alla presenza del presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «L’incontro – prosegue Occhiuto – ha rappresentato un’occasione importante per approfondire nuove possibilità di collaborazione tra Ita e la Regione, in particolare per quanto riguarda la formazione dei futuri piloti. Già da alcune settimane stiamo dialogando e valutando insieme l’opportunità di avviare una scuola di piloti Ita presso l’aeroporto di Crotone, un progetto che potrebbe rappresentare un passo significativo per lo sviluppo del territorio e per la crescita del settore dell’aviazione civile in Calabria».

