Protocollo di intesa tra Procura di Paola, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per il contrasto ai reati tributari

lotta all’illegalità

COSENZA La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza hanno stipulato un accordo finalizzato a consolidare i rapporti interistituzionali nelle fasi dello sviluppo delle attività di contrasto ai più gravi illeciti di carattere penal-tributario. Più specificamente, nel solco delle consolidate prassi di collaborazione già in essere, il Protocollo d’intesa sottoscritto in data odierna, intende rafforzare la sinergia operativa tra gli Enti firmatari, nelle diverse fasi di verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali, attraverso modalità di confronto rapide e condivise tra tutti gli attori coinvolti. L’accordo, siglato presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza Cosenza, dal Procuratore della Repubblica di Paola, dr. Domenico Fiordalisi, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Giuseppe Dell’Anna e dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, dr. Giuseppe Sifonetti, prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale. In particolare, in forza dell’odierno accordo, saranno intensificati e migliorati lo scambio di dati e documenti di reciproco interesse istituzionale a contrasto all’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la repressione delle condotte maggiormente lesive per lo Stato, perseguendo l’obiettivo comune di un effettivo recupero dei tributi evasi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato