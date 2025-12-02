Un ponte tra formazione e integrazione: studenti migranti in visita nei cantieri edili

l’iniziativa

CROTONE Una mattinata dedicata alla formazione, all’incontro e soprattutto all’integrazione. È quella vissuta lo scorso 28 novembre da un gruppo di studenti migranti impegnati nello studio della lingua italiana presso la sede crotonese della Società Dante Alighieri, protagonisti di un’iniziativa che ha unito conoscenza tecnica e accoglienza umana. L’attività rientra nel percorso avviato grazie all’intesa tra Ance Crotone e il Comitato di Crotone della Dante Alighieri: un accordo che, al di là della collaborazione istituzionale, mira a creare reali opportunità di inclusione per chi sta costruendo in Calabria un nuovo pezzo della propria vita. La giornata si è aperta negli uffici di Ance Crotone, dove gli studenti sono stati accolti dal direttore e dai funzionari dell’associazione. Con loro, i tecnici dell’Ente Edile Formazione e Sicurezza di Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia, che hanno offerto un primo orientamento sul lavoro nelle imprese edili: un settore che, più di molti altri, richiede competenze, attenzione e soprattutto una chiara consapevolezza delle norme di sicurezza. Attraverso video, slide e spiegazioni dettagliate, i partecipanti hanno potuto conoscere i principi fondamentali della prevenzione e le dinamiche quotidiane di un cantiere. La seconda parte della mattinata ha rappresentato il momento più atteso e coinvolgente: la visita a un cantiere di una delle imprese associate ad Ance. Qui i tecnici dell’Ente Edile hanno guidato il gruppo attraverso gli spazi di lavoro, mostrando concretamente le diverse tipologie di rischio e rispondendo alle numerose domande dei presenti. Il dialogo si è fatto ancora più ricco grazie alla presenza di profili diversi: tra gli studenti, infatti, anche un architetto proveniente dall’Iraq, che ha condiviso curiosità e punti di vista professionali, rendendo il confronto ancora più stimolante. Per molti dei ragazzi, l’esperienza ha rappresentato un primo contatto diretto con il mondo del lavoro italiano e con un settore – quello dell’edilizia – che offre sbocchi significativi a chi desidera intraprendere un percorso stabile e qualificato. L’interesse dimostrato, l’attenzione e l’entusiasmo con cui hanno seguito ogni passaggio della visita sono stati il segno più chiaro del valore di iniziative come questa. Ance Crotone e la “Dante Alighieri” hanno confermato l’intenzione di proseguire insieme su questa strada. L’obiettivo è continuare a costruire percorsi formativi capaci non solo di fornire competenze tecniche, ma anche di rafforzare il senso di appartenenza, la fiducia e la possibilità di integrazione lavorativa per chi arriva da lontano e trova nella città un nuovo punto di partenza. Un piccolo tassello, ma importante, nel mosaico dell’inclusione: perché crescere insieme significa condividere conoscenze, creare occasioni e aprire porte.

