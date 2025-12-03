Efficienza dei servizi e gestione delle liste d’attesa, la Regione individua il nuovo “vigilantes”

l’indicazione

CATANZARO Dovrà vigilare sul “rispetto dei criteri di efficienza nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa”: si tratta di Riccardo Maruca (Asp Catanzaro), individuato come nuovo “Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria” (Ruas). L’indicazione di Maruca, che subentra al dimissionario Sisto Milito, effettuata dall’Unità Centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, è stata formalizzata con un decreto del presidente della Regione Roberto Occhiuto nella sua qualità di commissario della sanità calabrese, decreto sottoscritto anche dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito. La designazione è stata effettuata anche in ottemperanza alla normativa nazionale, che così delinea compiti del Ruas: «Il Ruas è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e provvede al controllo sull’avvenuto adempimento. Il Ruas verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i termini, in tema di regolazione contrattuale degli erogatori…». Al Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria – specifica il decreto commissariale – «non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati». (c. a.)

