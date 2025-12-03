Scuole, le “pagelle” della Fondazione Agnelli: ecco i migliori licei calabresi – LE CLASSIFICHE

il report “eduscopio”

LAMEZIA TERME Il Da Fiore di Rende (Cosenza) tra i classici e il Valentini Majorana di Castrolibero (Cosenza) tra gli scientifici sono i migliori licei calabresi. Tra gli istituti tecnico economico il Valentini Majorana di Castrolibero è quello il cui maggiore è la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito, il 31,03%, mentre tra i tecnici tecnologico è il Mancini – Tommasi – Todaro – Cosentino, ad avere la percentuale più alta, il 51,43%. Sono alcuni dei risultati che emergono dalla nuova edizione di Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, che permettono a ragazzi e famiglie di capire quali di esse meglio preparino agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. I migliori licei classici in ciascuna provincia calabrese, sono risultati essere il Galluppi a Catanzaro, il Da Fiore a Rende (Cosenza), il Campanella a Reggio Calabria, il Morelli Colao a Vibo Valentia e il Pitagora Crotone. Tra gli scientifici, i primi delle singole graduatorie sono il Fermi a Catanzaro, il Nostro – Repaci a Reggio Calabria, Valentini Majorana a Castrolibero (Cosenza), il Rita Levi Montalcini a Filadelfia (Vibo Valentia). Sul fronte degli istituti tecnico economico, i migliori, provincia per provincia, secondo la classifica in base ai diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio, sono il Grimaldi Pacioli di Catanzaro, il Nostro – Repaci di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), il Mancini – Tommasi – Todaro – Cosentino di Rende (Cosenza), il Itg e Iti e Ite di Vibo Valentia e il Barlacchi Lucifero di Crotone. Tra i Tecnico tecnologico sono lo Scalfaro di Catanzaro, il Panella Vallauri di Reggio, il Mancini – Tommasi – Todaro – Cosentino di Cosenza, il Itg e Iti e Ite di Vibo Valentia eil Pertini Santoni di Crotone. (Ansa)

