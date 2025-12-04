Gli ex Lsu-Lpu incontrano a Roma il capo di gabinetto del sottosegretario al Lavoro

il flash mob

ROMA Una delegazione dei lavoratori ex Lsu-Lpu che hanno inscenato un flash mob con lo scopo di sensibilizzare governo e Parlamento per il riconoscimento dei loro contributi previdenziali hanno avuto un incontro con il capo di gabinetto del sottosegretario al Lavoro. A darne notizia è un comunicato del coordinamento dei lavoratori. “L’incontro è stato fondamentale – si aggiunge nella nota – perché il capo di gabinetto ha dato la sua disponibilità ad avviare un percorso di confronto sulla situazione di povertà contributiva e pensionistica e sull’aumento delle ore dei tanti lavoratori part-time che operano nei Comuni, con l’obbiettivo di valutare possibili soluzioni per restituire dignità a migliaia di famiglie calabresi”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato