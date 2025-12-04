Morta nella sua casa in Calabria Mabel Bocchi, icona del basket femminile italiano

lutto nello sport

CATANZARO È morta oggi a 72 anni Mabel Bocchi, una delle figure più rappresentative della pallacanestro femminile italiana. Ex stella del Geas Sesto San Giovanni e della Nazionale, Bocchi si è spenta nella sua casa di San Nicola Arcella in Calabria. Considerata tra le migliori giocatrici italiane di sempre, fu protagonista dell’epopea del Geas negli anni Settanta: otto scudetti, una Coppa Italia e soprattutto la storica Coppa dei Campioni del 1978, primo trionfo europeo per una squadra femminile del nostro Paese. Nata a Parma, con la maglia azzurra totalizzò oltre cento presenze, conquistando anche un bronzo agli Europei del 1974. Terminata la carriera sportiva, Bocchi lavorò a lungo nel giornalismo e in televisione, diventando un volto noto dei programmi sportivi e una voce autorevole nella battaglia per la parità di genere nello sport. Per anni denunciò le differenze economiche e strutturali tra atlete e atleti, impegnandosi affinché alle nuove generazioni fossero garantite maggiori tutele. In Calabria

«Con Mabel Bocchi ci univa una grande amicizia, è stata un’atleta di grande personalità, difficile da “domare”. Con Dino Meneghin era una gigante. Rimane la più grande di sempre»: così, a Sky Sport, il presidente della federbasket, Giovanni Petrucci. «Lei aveva una grande personalità, in squadra e anche fuori, era una leader, faceva la sindacalista quando ancora nel basket non c’era il sindacato – ha aggiunto – Ha avuto una vita travagliata. Con lei se ne va una delle pagine più belle della mia vita».

