Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Tragedia sul lungomare di Villapiana, auto si schianta contro una palma e prende fuoco: un morto

Un 38enne di San Lorenzo del Vallo ha perso la vita nell’impatto avvenuto stamattina. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica

Pubblicato il: 04/12/2025 – 18:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia sul lungomare di Villapiana, auto si schianta contro una palma e prende fuoco: un morto

VILLAPIANA Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Villapiana, nel Cosentino. Un’auto, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro una panchina e una palma sul lungomare e ha preso fuoco. Un 38enne originario di San Lorenzo del Vallo, estratto dalle lamiere con gravi ferite, è morto successivamente all’ospedale di Trebisacce. A soccorrerlo per primo sono stati i Carabinieri, giunti sul posto insieme alla Polizia Locale che ha avviato i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il rogo scaturito dal veicolo è stato poi spento con l’ausilio dei Vigili del fuoco.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cosenza
incidente villapiana
lungomare di villapiana
PROVINCIA DI COSENZA
Rilevanti
san lorenzo del vallo
tragedia villapiana
Villapiana
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x