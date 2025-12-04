Tragedia sul lungomare di Villapiana, auto si schianta contro una palma e prende fuoco: un morto

l’incidente

VILLAPIANA Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Villapiana, nel Cosentino. Un’auto, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro una panchina e una palma sul lungomare e ha preso fuoco. Un 38enne originario di San Lorenzo del Vallo, estratto dalle lamiere con gravi ferite, è morto successivamente all’ospedale di Trebisacce. A soccorrerlo per primo sono stati i Carabinieri, giunti sul posto insieme alla Polizia Locale che ha avviato i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il rogo scaturito dal veicolo è stato poi spento con l’ausilio dei Vigili del fuoco.

