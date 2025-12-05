Catania troppo forte: il Crotone cade al “Massimino” sotto i colpi della capolista

calcio serie c

CATANIA Al “Massimino” non c’è sorpresa: il Catania di Mimmo Toscano conferma la propria leadership regolando per 2-0 un Crotone coriaceo ma incapace di opporsi alla qualità e all’intensità dei rossazzurri. La partita, vibrante sin dai primi minuti, ha mostrato il divario tecnico tra le due squadre, con i siciliani spesso padroni del ritmo e della profondità. Dopo una breve fase di studio, i padroni di casa aumentano i giri e al 16’ trovano il vantaggio: sugli sviluppi di un corner di Jimenez, Corbari è il più lesto a ribadire in rete dopo una precedente conclusione di Lunetta respinta dalla difesa. Il gol accende ancor di più il Catania, che sfiora il raddoppio in più occasioni: prima Allegretto impegna un super Merelli, poi Quaini e D’Ausilio mancano di poco il bersaglio. Il Crotone, pur in difficoltà, prova a restare in partita con un paio di ripartenze affidate a Murano e Maggio, ma Dini chiude ogni varco.

Il primo tempo si chiude sul meritato 1-0 per i rossazzurri. Longo prova a cambiare l’inerzia con alcuni innesti, ma la capolista resta in controllo. Al 52’ arriva il raddoppio: D’Ausilio inventa una splendida giocata che lancia Lunetta, freddo nel mettere dentro la settima rete del suo campionato. Dopo la verifica al Var di campo, il gol viene confermato. Il Catania continua a creare, con Forte e Jimenez vicini al tris, mentre il Crotone reagisce solo a sprazzi: Ricci, appena entrato, sfiora il gol che avrebbe riaperto il match, trovando però una deviazione decisiva della difesa. Nel finale crescono tensione e stanchezza: piovono ammonizioni e al 89’ Quaini vede inizialmente il rosso diretto, poi trasformato in semplice giallo dopo revisione. Gli ultimi minuti sono un forcing confuso del Crotone, che non produce reali pericoli se non un tentativo alto di Gomez. Dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio: il Catania vince con pieno merito grazie alle reti di Corbari e Lunetta. Il Crotone, pur combattivo, paga le scarse soluzioni offensive e qualche disattenzione di troppo. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CATANIA

Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Corbari, Lunetta; Jimenez (43’st Raimo), D’Ausilio (31’st Rolfini); Forte (25’st Caturano). A disp. : Bethers, Doni, Forti, Quiroz, Stoppa. All. Toscano

CROTONE

Merelli; Leo (31’st Perlingieri), Cargnelutti, Di Pasquale (24’st Cocetta), Guerra; Vinicius, Gallo (1’st Sandri); Zunno (19’st Piovanello), Gomez, Maggio; Murano (19’st Ricci). A disp.: Sala, Martino, Berra, Bruno, Marazzotti, Calvano, Vrenna, Stronati. All. Longo

ARBITRO Lovison di Padova

MARCATORI 14’pt Corbari (Ca), 7’st Lunetta (Ca)

NOTE ammoniti Maggio (Cr), Corbari (Ca), Gallo (Cr), Dini (Ca), Quaini (Ca).