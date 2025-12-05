Comune di Cosenza, retromarcia sull’affidamento da 140mila euro per la comunicazione

la notizia e il dietrofront

COSENZA Prima 170mila, poi 140mila, poi nulla. A settembre vi avevamo raccontato – in solitaria – dello strano affidamento a una società campana finalizzato alla comunicazione istituzionale di Palazzo dei Bruzi. Di che si tratta, o meglio si sarebbe dovuto trattare? Di alcuni post sui social con cui integrare la già puntuale, professionale e forse ipertrofica produzione di ufficio stampa, portavoce e affini. La notizia di queste ore è che quella delibera è stata revocata ma – al di là del risparmio per le casse comunali – la vicenda ha anche un profilo politico, dal momento che qualche giorno fa si era intersecata con la Concorsopoli di Palazzo dei Bruzi: «La società destinataria dell’affidamento per la campagna di comunicazione, il cui costo, davvero salatissimo, sfiora i 140mila euro per i soli canali social, è un vero regalo di Natale – aveva scritto il direttore del Corriere della Calabria Paola Militano – per la società in questione» ovvero Arcadia srl, sede a Satn’Agata de’ Goti.

La decisione di Palazzo dei Bruzi è dettata – sulla carta – da una pianta organica già adeguata alla bisogna oltre che da una prospettiva di fine mandato che non necessita dell’innesto di nuove risorse: eppure nessuno ci leva dalla testa – alla luce del “pensar male” andreottiano – che la retromarcia sia stata almeno in parte orientata dal clamore mediatico e soprattutto dai mutati rapporti di potere nel cerchio magico di Franz Caruso. Un regalo in meno sotto l’albero, e un plauso al sindaco: cedere anche su questo sarebbe stato davvero too much. (redazione@corrierecal.it)