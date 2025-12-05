Due giovani calabresi apripista alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

l’evento sportivo

Cresce l’orgoglio sportivo in Calabria dopo la conferma che due fondisti dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore, Antonia Chiarello e Luigi Isabella, prenderanno parte ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in qualità di apripista ufficiali. La selezione è arrivata nell’ambito del progetto nazionale ForeRunner, che coinvolge giovani promesse dello sci di fondo del Centro-Sud. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal Comitato FISI Calabro Lucano, che vede in questo traguardo il frutto del lavoro portato avanti negli anni. Soddisfatto anche il loro tecnico Pino Mirarchi, responsabile regionale dello sci nordico e vicepresidente vicario del comitato, che ha sottolineato l’impegno e la crescita dei due atleti. Il ruolo di apripista, spesso poco visibile ma fondamentale, richiede resistenza e precisione: Chiarello e Isabella dovranno preparare le traiettorie di gara e verificare la scorrevolezza delle piste in qualsiasi condizione, contribuendo così alla miglior performance possibile degli atleti olimpici. Il presidente del Comitato, Salvatore Loria, ha rivolto ai due giovani un caloroso incoraggiamento, invitandoli a vivere appieno un’esperienza che unisce sport, cultura e spirito olimpico. «Siamo orgogliosi di loro», ha commentato, «e pronti a sostenerli in questa straordinaria avventura».

