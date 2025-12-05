Il Crotone sfida la capolista Catania: serve la gara perfetta – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CROTONE Tutto pronto per la trasferta più impegnativa della stagione per il Crotone, impegnato stasera alle 20.30 sul campo della capolista Catania, guidata da Mimmo Toscano. La squadra pitagorica cerca continuità dopo il successo di misura in casa contro il Giugliano. Alla vigilia, il tecnico Emilio Longo ha sottolineato il valore dell’avversario e l’importanza della sfida: «Sarà una partita difficilissima e per fare punti dovremo rasentare la perfezione. Dovremo avere coraggio».

Longo ha evidenziato come la partita rappresenti una prova di maturità per il gruppo: «Affronteremo la sfida per capire quanto siamo cresciuti e quanto siamo competitivi nel campionato».

Sul fronte dell’infermeria, ci sono alcune buone notizie e una preoccupazione: Maggio e Zunno, a lungo assenti precauzionalmente in settimana, saranno a disposizione; Berra è tra i convocati ma potrebbe essere preservato per la prossima sfida di Coppa Italia contro il Potenza. Più grave l’infortunio di Groppelli, out per un problema all’adduttore destro.

Il tecnico ha anche tracciato un bilancio del suo biennio a Crotone, evidenziando il lavoro di ristrutturazione della squadra e la creazione di basi solide per il futuro: «La squadra ha mantenuto competitività, alternando risultati, e oggi siamo in corsa in Coppa Italia e per una piazza importante in campionato».

Longo ha infine evidenziato margini di crescita: «La squadra può ancora migliorare in alcune zone del campo, soprattutto nella fase realizzativa. Siamo cresciuti nella fase di non possesso e sui gol subiti, ma dobbiamo aumentare la nostra potenzialità sotto porta».

Quella di stasera sarà dunque una sfida cruciale per testare la maturità del Crotone e confermare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi due anni.

Le parole di Toscano sul Crotone

«Il Crotone è una squadra molto offensiva, a cui piace giocare a calcio. Sono convinto che riusciremo a vincere ma sarà dura. È un momento in cui bisogna spingere sull’acceleratore». Donnarumma non sarà della partita, Recupera invece Raimo. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Di Tacchio, Raimo; Lunetta, Jimenez; Forte. All.: Toscano.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Gallo; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All.: Longo.

