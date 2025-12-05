Regione, nel centrodestra “nodi” ancora da sciogliere. Dossier Commissioni rinviato al 10 dicembre

trattative a palazzo

REGGIO CALABRIA Tutto rinviato per quanto riguarda le presidenze di Commissione del Consiglio regionale. La Conferenza dei capigruppo convocata oggi dal presidente di Palazzo Campanella, Salvatore Cirillo, si sarebbe infatti limitata a fissare una nuova seduta per il 10 dicembre e a fissare – indicativamente – una seduta del Consiglio regionale il 18 con le presidenze di Commissione all’ordine del giorno insieme al Bilancio della Regione. Il tema delle presidenze in realtà non sarebbe stato quasi toccato. L’aggiornamento della “Capigruppo” ovviamente – spiega più di una fonte del centrodestra – sarebbe stato determinato dalla necessità per la maggioranza di centrodestra di trovare la quadra sulla distribuzione delle presidenze, quadra che ancora – riferiscono fonti della maggioranza – non ci sarebbe La coalizione di governo avrebbe comunque condiviso l’esigenza di condividere quanto prima le scelte, ma ancora ci sarebbero da appianare qualche scoglio e qualche divergenza. Del resto, quello delle presidenze di Commissione è storicamente un “puzzle” di non agevole conclusione, ed evidentemente è così anche questa volta. Uno dei “nodi” da sciogliere sarebbe legato alla richiesta da parte di Fratelli d’Italia di avere due presidenze “di peso”, Bilancio e Sanità, e questo starebbe creando una impasse con il “gruppone” Forza Italia-Occhiuto Presidente, intenzionato a far valere i “numeri” determinati dal voto del 5 e 6 ottobre. Un altro “nodo” riguarderebbe la presidenza della Commissione speciale Vigilanza, inizialmente destinata all’opposizione di centrosinistra (secondo una prassi consolidata anche se non sempre rispettata) ma in realtà rientrata nel “calderone” delle scelte perché la maggioranza di centrodestra, prima di “cederla”, deve risolvere i conti al proprio interno. Ma nella “Capigruppo” di oggi comunque qualche elemento di novità sarebbe stato deciso: il primo riguarderebbe il numero dei componenti delle Commissioni (sarebbe stato stabilito un tetto in modo da evitare mancanze di numero legale troppo ricorrenti), il secondo la rivisitazione delle competenze delle Commissioni in modo da bilanciare il carico di lavoro tra le stesse (a esempio, la “Riforme” così com’è oggi è praticamente inutile).(a. cant.)

