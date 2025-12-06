San Giovanni in Fiore, Claudia Loria nominata vicesindaca

dopo la decadenza succurro

SAN GIOVANNI IN FIORE “Ringrazio Rosaria Succurro per la sua saggezza, coerenza e lungimiranza. Eletta consigliera regionale della Calabria, ha pensato a tutto: alla guida della città fino alle elezioni della primavera del 2026, alla continuità amministrativa, alla valorizzazione della figura femminile nel governo cittadino, alla coesione politica e sociale della nostra comunità”. Così Claudia Loria, assessore alla Salute del Comune di San Giovanni in Fiore, commenta la sua nomina a vicesindaca, avvenuta dopo la decadenza di Rosaria Succurro dalla carica di sindaca, conseguente alla scelta di optare per l’incarico di consigliera regionale della Calabria.

“Da oggi sono vicesindaca di San Giovanni in Fiore – prosegue Loria – e lavorerò con impegno costante, scrupolo e attenzione per dare un contributo sentito, doveroso e rilevante all’amministrazione comunale, in linea con il programma condiviso, con l’indirizzo politico di Rosaria Succurro e nell’interesse della collettività”. La nuova vicesindaca sottolinea il valore della continuità amministrativa in una fase delicata per la città. “Da qui alle prossime elezioni – afferma Loria – porterò avanti questo incarico con onore, orgoglio e soprattutto responsabilità, nell’ascolto quotidiano delle voci della comunità e facendo riferimento ai princìpi che hanno guidato la nostra maggioranza: attenzione alla persona, concretezza, collegialità, efficienza, efficacia e spirito di servizio”.

La nuova vicesindaca ribadisce infine che l’azione dell’amministrazione comunale proseguirà lungo il solco tracciato in questi anni. “San Giovanni in Fiore – sottolinea – ha davanti a sé passaggi importanti. L’unico modo per affrontarli è continuare a lavorare con serietà, visione e senso delle istituzioni”.