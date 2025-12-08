i dati

ROMA Donne più a rischio di malattia renale cronica, che porta alla perdita progressiva della funzionalità renale, con circa il 12% contro il 10% dei coetanei di sesso maschile (dati europei). Un ‘killer silenzioso’, sia perché la donna è più longeva, sia perché in menopausa la sua salute è meno protetta dagli ormoni sessuali femminili, sia perché le differenze di genere in nefrologia sono ancora poco considerate, riferiscono gli esperti. E il futuro non sembra andare meglio se i dati del Global Burden of Disease Study indicano che entro il 2050, il numero globale di adulti con malattia renale cronica supererà 1 miliardo, con una prevalenza leggermente superiore nelle donne rispetto agli uomini, soprattutto negli stadi iniziali della malattia. A livello globale per il 2050 intorno al 14-15 per cento della popolazione adulta soffrirà di malattia renale cronica, il 57% dei casi tra le donne. In Italia questi numeri si traducono in 7-8 milioni di adulti che soffriranno di questa malattia entro il 2050, di cui circa 4,2-4,6 milioni di donne e 3,4-3,8 milioni di uomini. Per le donne anche una minore probabilità di ricevere la diagnosi, di andare dallo specialista nefrologo e di avere accesso alle cure. (Ansa Salute)



