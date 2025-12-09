Aggressione con mazza da baseball a Vibo: individuato e denunciato dalla Polizia

il fatto

VIBO VALENTIA La Polizia di Stato ha denunciato un uomo ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 5 dicembre nei pressi della centralissima Piazza Municipio a Vibo Valentia. L’aggressore, già noto alle Forze dell’Ordine, ha colpito la vittima utilizzando una mazza da baseball come arma. All’arrivo della Volante l’ignoto aggressore e la vittima si erano già allontanati.

Mentre gli operatori del controllo del Territorio acquisivano le prime informazioni per gli approfondimenti investigativi, giungeva sul posto anche personale della Squadra Mobile. Quest’ultimi al termine di spediti ed accurati accertamenti riuscivano a ricostruire le fasi della vicenda identificando l’autore del violento pestaggio e l’autovettura con cui si era allontanato. Il soggetto già noto alle Forze dell’Ordine, veniva immediatamente rintracciato e sottoposto a perquisizione. All’interno del veicolo in suo uso veniva sequestrata la mazza da baseball usata come arma durante le fasi dell’aggressione.

Al termine delle formalità di rito l’uomo veniva denunciato per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. All’uomo veniva anche notificato la misura dell’Avviso Orale del Questore di Vibo Valentia, misura monitoria finalizzata a prevenire ulteriori turbative per la sicurezza pubblica per non incorrere in maggiori e più restrittivi provvedimenti.

