Asp di Reggio, riapre la manifestazione d’interesse per medici di base e pediatri durante le festività natalizie

continuità assistenziale

REGGIO CALABRIA L’Asp di Reggio Calabria per garantire la piena continuità assistenziale durante il periodo delle festività natalizie ha indetto un avviso aperto a tutti i medici di medicina generale a ciclo di scelta e ai pediatri di libera scelta. Un modello già proposto con successo in estate con l’obiettivo di coprire il periodo che va dal 15 dicembre al 15 gennaio nella fascia oraria dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e nei giorni prefestivi e festivi dalle 10. L’alta adesione dell’avviso pubblicato nei mesi scorsi aveva permesso di superare le criticità e assicurare il servizio nella maggior parte delle postazioni di continuità assistenziale (ex guardia medica). La direzione Asp ha dunque approvato la delibera n° 1128 del 04/12/2025, che ripropone l’iniziativa. L’Avviso interno è già attivo. I medici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente online, compilando il modulo disponibile al seguente link. La finestra per l’invio delle istanze è aperta dalle ore 08:00 di oggi, 9 dicembre 2025, e si chiuderà alle ore 12:00 del 14 gennaio 2026. «Una prima verifica effettuata nella mattinata odierna conferma l’interesse per l’iniziativa, con la prima istanza già pervenuta» fa sapere l’Azienda.

