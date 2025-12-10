Da domani riparte la radiologia alla Casa di salute di Chiaravalle
Il servizio era stato sospeso per sostituire l’apparecchiatura ormai obsoleta con un sistema in linea con gli standard di digitalizzazione
CATANZARO Con i primi nove pazienti torna operativa domani la radiologia di Chiaravalle; le attività erano state sospese per sostituire l’apparecchiatura, obsoleta e non in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale. Nel mese di agosto è stato consegnato un apparecchio telecomandato in linea con gli standard di digitalizzazione delle immagini richiesti; adeguamento degli spazi e verifiche hanno richiesto tempo ulteriore fino ai collaudi avvenuti la scorsa settimana. Ora l’apparecchiatura è operativa e tornerà al servizio delle comunità che si servono dei servizi di Chiaravalle, sulla quale gravitano i paesi del comprensorio fino a Serra San Bruno, con cui è collegata da una viabilità privilegiata. L’apparecchiatura radiologica esegue tutte le prestazioni di radiologia tradizionale, e si affianca alla MOC per fornire all’utenza, e in modo particolare agli anziani, una diagnostica completa, morfologica e quantitativa, dell’apparato scheletrico. La Casa della Salute di Chiaravalle è stata anche potenziata con l’immissione di personale sanitario e amministrativo, a conferma del ruolo sempre più strategico che svolge nell’assistenza di prossimità; le attività di implementazione dei servizi si inseriscono in una cornice di collaborazione costruttiva tra Azienda sanitaria ed i Sindaci del territorio, sempre molto attenti ai bisogni delle Comunità.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato