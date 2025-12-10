Da domani riparte la radiologia alla Casa di salute di Chiaravalle

nuovi strumenti

CATANZARO Con i primi nove pazienti torna operativa domani la radiologia di Chiaravalle; le attività erano state sospese per sostituire l’apparecchiatura, obsoleta e non in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale. Nel mese di agosto è stato consegnato un apparecchio telecomandato in linea con gli standard di digitalizzazione delle immagini richiesti; adeguamento degli spazi e verifiche hanno richiesto tempo ulteriore fino ai collaudi avvenuti la scorsa settimana. Ora l’apparecchiatura è operativa e tornerà al servizio delle comunità che si servono dei servizi di Chiaravalle, sulla quale gravitano i paesi del comprensorio fino a Serra San Bruno, con cui è collegata da una viabilità privilegiata. L’apparecchiatura radiologica esegue tutte le prestazioni di radiologia tradizionale, e si affianca alla MOC per fornire all’utenza, e in modo particolare agli anziani, una diagnostica completa, morfologica e quantitativa, dell’apparato scheletrico. La Casa della Salute di Chiaravalle è stata anche potenziata con l’immissione di personale sanitario e amministrativo, a conferma del ruolo sempre più strategico che svolge nell’assistenza di prossimità; le attività di implementazione dei servizi si inseriscono in una cornice di collaborazione costruttiva tra Azienda sanitaria ed i Sindaci del territorio, sempre molto attenti ai bisogni delle Comunità.

