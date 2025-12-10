Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:49
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

nuovi strumenti

Da domani riparte la radiologia alla Casa di salute di Chiaravalle

Il servizio era stato sospeso per sostituire l’apparecchiatura ormai obsoleta con un sistema in linea con gli standard di digitalizzazione

Pubblicato il: 10/12/2025 – 16:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Da domani riparte la radiologia alla Casa di salute di Chiaravalle

CATANZARO Con i primi nove pazienti torna operativa domani la radiologia di Chiaravalle; le attività erano state sospese per sostituire l’apparecchiatura, obsoleta e non in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale. Nel mese di agosto è stato consegnato un apparecchio telecomandato in linea con gli standard di digitalizzazione delle immagini richiesti; adeguamento degli spazi e verifiche hanno richiesto tempo ulteriore fino ai collaudi avvenuti la scorsa settimana. Ora l’apparecchiatura è operativa e tornerà al servizio delle comunità che si servono dei servizi di Chiaravalle, sulla quale gravitano i paesi del comprensorio fino a Serra San Bruno, con cui è collegata da una viabilità privilegiata. L’apparecchiatura radiologica esegue tutte le prestazioni di radiologia tradizionale, e si affianca alla MOC per fornire all’utenza, e in modo particolare agli anziani, una diagnostica completa, morfologica e quantitativa, dell’apparato scheletrico. La Casa della Salute di Chiaravalle è stata anche potenziata con l’immissione di personale sanitario e amministrativo, a conferma del ruolo sempre più strategico che svolge nell’assistenza di prossimità; le attività di implementazione dei servizi si inseriscono in una cornice di collaborazione costruttiva tra Azienda sanitaria ed i Sindaci del territorio, sempre molto attenti ai bisogni delle Comunità.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
casa della salute
chiaravalle
DIGITALIZZAZIONE
Radiologia
radiologia chiaravalle
riparte la radiologia
Sanità
Categorie collegate
Sanità
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x