La Calabria accoglie la Fiamma Olimpica: Coca-Cola celebra le comunità del territorio

verso milano-cortina 2026

LAMEZIA TERME La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è pronta a illuminare la Calabria. Dopo aver lasciato Roma il 4 dicembre, il simbolo più potente dello spirito olimpico ha iniziato il suo viaggio attraverso l’Italia, un percorso di 12.000 chilometri che toccherà 110 province, attraverserà 20 regioni e coinvolgerà numerosi tedofori. Un viaggio che unisce il Paese da Nord a Sud e che culminerà il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro, con la Cerimonia di Apertura dei Giochi.

Il fuoco sacro arriva in Italia dopo un percorso affascinante attraverso la Grecia: 2.200 chilometri, oltre 450 tedofori e l’emozionante passaggio dall’Antica Olimpia allo stadio Panatenaico di Atene, culla dei Giochi moderni. Da qui, il testimone è passato ufficialmente al Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, dando avvio a un viaggio che promette di raccontare le identità e le eccellenze del Paese.

Le tappe calabresi e il programma di Coca-Cola

Tra le tappe più attese c’è proprio la Calabria, che ospiterà la Fiamma dal 19 al 21 dicembre, trasformandosi in un crocevia di storie, sport, cultura e comunità. A sostenere questo percorso c’è Coca-Cola, partner storico del Movimento Olimpico da quasi un secolo, che accompagnerà il viaggio della Fiamma con iniziative, eventi e villaggi esperienziali pensati per coinvolgere cittadini, famiglie e appassionati.

«Coca-Cola sostiene il mondo olimpico da quasi 100 anni. Il viaggio della Fiamma è il momento più iconico, quello che permette di abbracciare tutte le regioni italiane», ha spiegato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milan Cortina 2026 di Coca-Cola. «Ogni tappa sarà indimenticabile: non vediamo l’ora che parta questo viaggio incredibile».

Accanto a lui, Andrea Bombrini, Marketing Director per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, ha sottolineato l’importanza del legame con i territori: «Siamo orgogliosi che la Fiamma toccherà tutte le regioni italiane. Un modo per connettere le comunità locali. Come Coca-Cola abbiamo avuto la possibilità di selezionare direttamente alcuni tedofori, tra cui rappresentanti della Calabria, persone che incarnano valori diversi: impegno sociale, musica, sport, cultura pop».

Il passaggio della Fiamma in Calabria sarà accompagnato da un vero e proprio villaggio Coca-Cola: un’area interattiva e inclusiva dove sarà possibile fare foto con la Fiamma, personalizzare la propria lattina di Coca-Cola con una tecnologia innovativa e provare simulatori sportivi per immergersi, almeno per un momento, nelle discipline olimpiche e paralimpiche. Ci sarà anche un’area sportiva firmata Powerade, pensata per far vivere l’energia e l’adrenalina della competizione. Durante le City Celebration, il pubblico potrà inoltre gustare pizza e Coca-Cola contribuendo a sostenere Banco Alimentare, con cui l’azienda ha rinnovato anche quest’anno la collaborazione.



La Calabria avrà tre giornate interamente dedicate, ognuna con un’identità precisa e con la presenza di tedofori che rappresentano il talento del territorio. Il 19 dicembre la Fiamma arriverà attraversando lo Stretto di Messina per approdare a Villa San Giovanni e raggiungere Reggio Calabria, dove la celebrazione pubblica si terrà in Piazza De Nava dalle 17 alle 19.30. A portare la torcia ci saranno, tra gli altri, campioni del calibro di Vincenzo Nibali e Daniele Garozzo, insieme a Daniela Rita Dattilo e Fabio Vazzana.

Il giorno successivo, il 20 dicembre, la staffetta ripartirà da Gioia Tauro per poi attraversare Tropea – patrimonio Unesco – e Lamezia Terme, fino ad arrivare a Catanzaro. Qui la festa sarà in Piazza Luigi Rossi, sempre dalle 17.00 alle 19.30, con i tedofori Antonio Fuoco, Anna Russo, Simone Alessio e Francesca Stancati.

L’ultima tappa calabrese sarà il 21 dicembre a Cosenza, ultima città della regione ad accogliere il Convoglio Olimpico prima che la Fiamma riprenda il cammino verso nord, passando per Matera e dirigendosi poi in Campania.



Sarà un’occasione unica per la Calabria, non solo per vivere da vicino il fascino della Fiamma Olimpica, ma anche per raccontare le proprie identità – culturali, paesaggistiche, sportive – e per unirsi a un viaggio che abbraccia l’Italia intera. In un momento in cui il Paese si prepara ad accogliere un evento storico come i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, la Calabria sarà protagonista di tre giornate che promettono di lasciare un ricordo indelebile nelle comunità locali e in tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni. (redazione@corrierecal.it)





Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato