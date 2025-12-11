Aspettativa di vita, l’Italia è prima in Europa

il rapporto dell’ocse

ROMA Nel 2024, l’aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, la più alta nell’Unione europea, insieme alla Svezia, superando di sei mesi il livello pre-pandemico”: è quanto si legge nella scheda consacrata all’Italia del rapporto ‘Eu Country Health Profiles 2025’ pubblicato dall’Ocse. “Le malattie cardiovascolari e il cancro – si prosegue nel documento – rappresentano oltre la metà dei decessi, mentre le morti prevenibili si concentrano nel cancro ai polmoni, nel Covid-19 e nella cardiopatia ischemica. Nonostante un rapido invecchiamento della popolazione – precisa l’Ocse – gli italiani più anziani hanno generalmente risultati sanitari migliori rispetto alla media Ue, anche se permangono delle sfide, tra cui l’ipertensione diffusa non diagnosticata o non trattata e l’aumento del tasso di fumo”. “Le lunghe liste d’attesa rappresentano il principale ostacolo del sistema sanitario italiano, che ha costretto oltre il 7% della popolazione a rinunciare alle cure mediche necessarie nel 2023. A questo – si prosegue nel documento – si aggiunge una copertura pubblica relativamente bassa per i servizi ambulatoriali e odontoiatrici, che spesso porta i pazienti a pagare di tasca propria per un accesso più rapido ai servizi privati”. (Ansa-Salute)



