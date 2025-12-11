Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Le previsioni

Carburanti, da gennaio gasolio più caro della benzina

Il riallineamento delle accise deciso dal governo

Pubblicato il: 11/12/2025 – 15:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Carburanti, da gennaio gasolio più caro della benzina

I prezzi dei carburanti sono ai minimi dal 2022 e dal 1 gennaio 2026, a quotazioni attuali, l’allineamento delle accise potrà rendere il gasolio più caro della benzina di 3 centesimi. Lo rende noto il presidente dell’Unem, Gianni Murano, illustrando lo scenario nazionale nel Preconsuntivo energia e mobilità 2025. La domanda di energia italiana nel 2025 resta quasi invariata, per un totale di 142,1 Mtep (-0,3%) mentre le emissioni di CO2 calano del 13% rispetto al 2021. Il petrolio si conferma la prima fonte di energia (peso 37%), seguito dal gas (36,5%). Nonostante gli investimenti sostenuti dal Pnrr (44 miliardi di euro per le Fer-fonti di energia rinnovabile), le rinnovabili sono in flessione (-0,9%) per la contrazione della produzione idroelettrica (-20%). I consumi petroliferi (-2,8%) scontano il crollo della petrolchimica (-37%, -1 milione di tonnellate). Crescono i prodotti per la mobilità, in particolare benzina (+3,8%) e jet fuel (+2,2%). Soffre il bunker marina (-15%, 400.000 tonnellate in meno) per effetto dei consumi ridotti e dei porti italiani poco competitivi. L’Africa è il continente principale per le importazioni di petrolio (peso 42%, con ‘new entry’ Niger e Senegal), per un totale di 14 paesi su 31 complessivi. Sono stati importati 90 tipi di greggio da 31 paesi, di cui 14 in Africa.

Argomenti
accise 2026
accise governo
gasolio più caro
gasolio più caro della benzina
governo Meloni
PREZZO CARBURANTI
prezzo gasolio
Top
Unem
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x