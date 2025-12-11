Federmotorizzazione, Klaus Algieri è il nuovo Vice Presidente

la nomina

COSENZA Federmotorizzazione ha recentemente rinnovato i suoi organi direttivi, confermando Simonpaolo Buongiardino come Presidente per il prossimo quinquennio, con Klaus Algieri eletto nuovo Vice Presidente. Il rinnovo, avvenuto durante l’assemblea elettiva, segna una linea di continuità e punta a rafforzare la rappresentanza delle imprese automotive italiane in un momento di grandi cambiamenti nel settore, tra transizione energetica e nuove normative, con un nuovo Consiglio e Giunta che includono rappresentanti territoriali. L’obiettivo è continuare a essere un interlocutore chiave per le istituzioni, tutelando le imprese della distribuzione e dei servizi automotive di fronte alle sfide della transizione energetica e digitale, con un forte radicamento territoriale e una visione unitaria.

I nuovi vertici includono:

Presidente: Simonpaolo Buongiardino (confermato)

Vice Presidente: Klaus Algieri (eletto)

Consiglio e Giunta: Loreno Epis, Luigi Pucciarelli, Michele Biselli, Oscar Zorgniotti, Alessandro Finicelli

Consiglio: Roberto Santo, Massimo Musazzi, Andrea Toffoli, Saul Mariani, Andrea Citro