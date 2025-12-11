Federmotorizzazione, Klaus Algieri è il nuovo Vice Presidente
Una linea di continuità che punta a rafforzare la rappresentanza delle imprese automotive italiane
COSENZA Federmotorizzazione ha recentemente rinnovato i suoi organi direttivi, confermando Simonpaolo Buongiardino come Presidente per il prossimo quinquennio, con Klaus Algieri eletto nuovo Vice Presidente. Il rinnovo, avvenuto durante l’assemblea elettiva, segna una linea di continuità e punta a rafforzare la rappresentanza delle imprese automotive italiane in un momento di grandi cambiamenti nel settore, tra transizione energetica e nuove normative, con un nuovo Consiglio e Giunta che includono rappresentanti territoriali. L’obiettivo è continuare a essere un interlocutore chiave per le istituzioni, tutelando le imprese della distribuzione e dei servizi automotive di fronte alle sfide della transizione energetica e digitale, con un forte radicamento territoriale e una visione unitaria.
I nuovi vertici includono:
Presidente: Simonpaolo Buongiardino (confermato)
Vice Presidente: Klaus Algieri (eletto)
Consiglio e Giunta: Loreno Epis, Luigi Pucciarelli, Michele Biselli, Oscar Zorgniotti, Alessandro Finicelli
Consiglio: Roberto Santo, Massimo Musazzi, Andrea Toffoli, Saul Mariani, Andrea Citro