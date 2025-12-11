Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

eccellenze calabresi

La ricercatrice dell’Unical Maria Caterina Crocco tra i vincitori del Premio Bernardo Nobile

La sua tesi sullo studio non distruttivo dei materiali premiata nella categoria dedicata ad AI e big data

Pubblicato il: 11/12/2025 – 15:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La ricercatrice dell’Unical Maria Caterina Crocco tra i vincitori del Premio Bernardo Nobile

COSENZA Maria Caterina Crocco, giovane ricercatrice dell’Università della Calabria, si è aggiudicata uno dei premi della XX edizione del Premio Bernardo Nobile, dedicato agli studi che valorizzano l’analisi dei dati e delle informazioni in ambito scientifico, tecnologico e brevettuale. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dopo che la sua tesi, intitolatata “Non Destructive Material Investigation: Advanced Techniques Across Disciplines”, è stata selezionata tra i quattro migliori lavori della categoria dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei big data alla ricerca scientifica e tecnologica.

Premiato il suo approccio innovativo

La commissione ha premiato lo studio evidenziandone nelle motivazioni «l’approccio innovativo che combina microtomografia a raggi X e spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier, e per aver dimostrato in modo convincente le potenzialità di queste tecniche in numerosi campi tecnologici, contribuendo così all’avanzamento della conoscenza e dell’innovazione». Il Premio Bernardo Nobile, promosso annualmente da Area Science Park in memoria del primo responsabile del Centro PatLib del Parco scientifico di Trieste, è rivolto a laureati e dottori di ricerca che si siano confrontati, nei loro elaborati, con l’uso dei brevetti e delle fonti documentali ad essi collegate oppure con metodologie di analisi dei dati utili a valorizzare tecnologie deep tech in contesti economici, sociali, geopolitici e scientifici. La cerimonia di premiazione si è svolta a Trieste, durante l’evento “Brevetti e AI: il cuore della rivoluzione Deep Tech”, organizzato da Area Science Park con il supporto dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali. Maria Teresa Crocco, dottoressa di ricerca nel programma in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali, ha sviluppato la propria attività presso il Dipartimento di Fisica e la beamline µTomo dell’infrastruttura di ricerca STAR dell’Unical. A conferma dell’eccellenza del suo percorso scientifico aveva già ricevuto nei mesi scorsi, dalla Società Italiana Luce di Sincrotrone (SILS), il premio nazionale “Carlo Lamberti”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
eccellenze calabresi
giovane ricercatrice
maria caterina crocco
premio bernardo nobile
società
Unical
Università della Calabria
Categorie collegate
Cosenza
Società
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x