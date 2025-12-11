La ricercatrice dell’Unical Maria Caterina Crocco tra i vincitori del Premio Bernardo Nobile

eccellenze calabresi

COSENZA Maria Caterina Crocco, giovane ricercatrice dell’Università della Calabria, si è aggiudicata uno dei premi della XX edizione del Premio Bernardo Nobile, dedicato agli studi che valorizzano l’analisi dei dati e delle informazioni in ambito scientifico, tecnologico e brevettuale. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dopo che la sua tesi, intitolatata “Non Destructive Material Investigation: Advanced Techniques Across Disciplines”, è stata selezionata tra i quattro migliori lavori della categoria dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale e dei big data alla ricerca scientifica e tecnologica.

Premiato il suo approccio innovativo

La commissione ha premiato lo studio evidenziandone nelle motivazioni «l’approccio innovativo che combina microtomografia a raggi X e spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier, e per aver dimostrato in modo convincente le potenzialità di queste tecniche in numerosi campi tecnologici, contribuendo così all’avanzamento della conoscenza e dell’innovazione». Il Premio Bernardo Nobile, promosso annualmente da Area Science Park in memoria del primo responsabile del Centro PatLib del Parco scientifico di Trieste, è rivolto a laureati e dottori di ricerca che si siano confrontati, nei loro elaborati, con l’uso dei brevetti e delle fonti documentali ad essi collegate oppure con metodologie di analisi dei dati utili a valorizzare tecnologie deep tech in contesti economici, sociali, geopolitici e scientifici. La cerimonia di premiazione si è svolta a Trieste, durante l’evento “Brevetti e AI: il cuore della rivoluzione Deep Tech”, organizzato da Area Science Park con il supporto dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali. Maria Teresa Crocco, dottoressa di ricerca nel programma in Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali, ha sviluppato la propria attività presso il Dipartimento di Fisica e la beamline µTomo dell’infrastruttura di ricerca STAR dell’Unical. A conferma dell’eccellenza del suo percorso scientifico aveva già ricevuto nei mesi scorsi, dalla Società Italiana Luce di Sincrotrone (SILS), il premio nazionale “Carlo Lamberti”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato