Cantiere edile irregolare nel Reggino, maxi multa da 16.700 euro

l’operazione

BIANCO I Carabinieri della Stazione di Bianco, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno eseguito un controllo ad un cantiere edile presente nel comune reggino. Tale attività ha consentito ai militari dell’Arma di verificare il rispetto delle normative in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il dilagarsi dell’ignobile fenomeno del lavoro sommerso. Sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri è finita, in particolare, un’azienda del settore edile che è risultata completamente carente sotto l’aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è stato denunciato all’autorità giudiziaria a causa delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari hanno accertato la presenza di tre lavoratori “in nero”, applicando la sospensione dell’attività imprenditoriale ed elevando sanzioni penali ed amministrative per complessivi 16.700,00 euro.

