In duemila a Crotone: la Calabria scende in piazza contro la manovra

lo sciopero

CROTONE Circa duemila persone, provenienti da diverse città della Calabria, hanno preso parte alla manifestazione che si e’ svolta questa mattina a Crotone in concomitanza con lo sciopero generale indetto dalla Cgil in tutta Italia per protestare contro la legge di bilancio che il parlamento si appresta a varare, giudicata iniqua e che non garantisce alcun miglioramento sotto il profilo dei salari, delle pensioni, della sanità. In particolare in Calabria dove i temi dello sviluppo sono ancora più scottanti che nel resto d’Italia, mentre all’interno della regione l’area di Crotone rappresenta un’emergenza nell’emergenza, motivo per il quale il sindacato ha scelto il capoluogo ionico come luogo in cui tenere la manifestazione. «Abbiamo scelto Crotone per la nostra unica manifestazione regionale, perché rappresenta i mali della Calabria. Ultima città e provincia d’Italia in quasi tutte le classifiche, dopo aver vissuto una deindustrializzazione progressiva e rapida che ha lasciato un grave problema di bonifiche e salute sul territorio, che accusa inoltre ritardi infrastrutturali e una profonda crisi occupazionale», ha spiegato in proposito Enzo Scalese, segretario generale della Cgil per l’area vasta delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Giunti nelle prime ore del mattino a bordo di quindici pullman che si sono concentrati nei pressi dello stadio comunale, i militanti della Cgil hanno sfilato in corteo per le vie principali della città. Dietro allo striscione che apriva la marcia il segretario regionale della Cgil Gianfranco Trotta. Oltre alle varie sigle di categoria, come Flm, la Fiom, la Slc in questo momento impegnata nella difficile vertenza Telecontact anche striscioni di Rifondazione comunista e Arci. Il corteo e’ quindi approdato in piazza Pitagora dove il segretario regionale Trotta e il segretario nazionale della Filctem Marco Falcinelli hanno tenuto i comizi conclusivi della manifestazione.

Disagi contenuti nei trasporti

Disagi contenuti nel settore dei trasporti, in Calabria, per lo sciopero generale. Fuori dalle fasce orarie garantite, sono cinque i treni soppressi, quattro Intercity ed un locale. Nel sistema del trasporto pubblico locale su gomma, nessun disagio viene segnalato al momento nei cinque capoluoghi di provincia.

