Droga, oltre 3 kg di marijuana trovati in due abitazioni nel Reggino

I controlli

I militari della stazione di Africo Nuovo, coadiuvati dal personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Calabria” di Vibo Valentia, hanno portato a termine un’operazione di contrasto allo spaccio di droga, rinvenendo 3,4 kg di marijuana all’interno di due abitazioni disabitate nel centro del paese. L’intervento dei militari ha permesso di scoprire dosi già termosaldate e pronte per l’immissione nel mercato illecito, evitando che migliaia di euro frutto dello spaccio finissero nelle mani di ignoti malfattori. Questa operazione conferma l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, anche nelle zone più impervie, e il costante monitoraggio del territorio finalizzato a salvaguardare la sicurezza dei cittadini. L’intervento rientra in un più ampio quadro di attività che vede i Carabinieri impegnati non solo nella repressione dei reati ma anche nella prevenzione e sensibilizzazione della comunità sui rischi legati alle droghe. (redazione@corrierecal.it)

