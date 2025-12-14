Skip to main content

lo sbarco

Reggio Calabria, giunti nella notte 85 migranti

La “Louise Michel”, ong battente bandiera tedesca, è attraccata poco dopo la mezzanotte

Pubblicato il: 14/12/2025 – 11:35
REGGIO CALABRIA La “Louise Michel”, ong battente bandiera tedesca, è attraccata poco dopo la mezzanotte scorsa nel porto di Reggio Calabria, con a bordo 85 migranti, di presunte nazionalità Sudanese, Eritrea, Etiope, Maliana, Ghanese Senegalese, Nigeriana, Guinea, Nigerina, Sud Sudan, Costa d’Avorio e Burkina Faso. Il gruppo è stato ospitato nella struttura realizzata all’interno dell’area portuale per i controlli sanitari e amministrativi in attesa della ricollocazione prevista dai programmi del Ministero dell’Interno. (Agi)

