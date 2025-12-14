Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

commando in azione

Sette cacciatori assaliti all’alba e derubati dei fucili nella Piana di Gioia Tauro

Individui mascherati e armati di fucili e pistole hanno costretto due auto a fermarsi lungo la Sp Rosarno-Laureana

Pubblicato il: 14/12/2025 – 18:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sette cacciatori assaliti all’alba e derubati dei fucili nella Piana di Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA Sette cacciatori, tutti di Reggio Calabria, sono stati assaliti all’alba in due distinte rapine e derubati dei fucili da caccia. Il primo episodio è avvenuto nei pressi di Laureana di Borrello, quando un’autovettura con quattro individui a bordo mascherati e armati di fucili e di pistole, hanno costretto due auto con cinque cacciatori a bordo a fermarsi lungo la strada provinciale che collega Rosarno a Laureana di Borrello, nella Piana di Gioia Tauro, derubandoli dei fucili in dotazione. In precedenza, nella stessa zona, erano già stati assaltati due volte lo scorso mese altri cacciatori, bloccati a raffiche di mitragliatore kalashnikov contro i motori degli automezzi per non sfuggire alla rapina. Il secondo episodio è avvenuto a Melicucco, dove i banditi, armati e mascherati, hanno costretto due cacciatori a consegnare i loro fucili. Il fenomeno delle rapine ai cacciatori non è nuovo nel Reggino, soprattutto nella Piana di Gioia Tauro, dove negli ultimi anni le forze dell’ordine erano però riuscite a controllare efficacemente il territorio. Quest’anno, invece, il fenomeno è ritornato in maniera violenta e con il ricorso dei banditi anche ad armi pesanti, come i Kalashnikov, spianati e usati contro inermi cittadini. (AGI)

 Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cacciatori
cacciatori assaliti
cacciatori derubati
fucili
kalashnikov
LAUREANA DI BORRELLO
Melicucco
piana di gioia tauro
Rilevanti
Rosarno
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x