Unione Comuni Montani, 11 calabresi nel Consiglio nazionale – NOMI

L’ELEZIONE

LAMEZIA TERME “Una nutrita rappresentanza degli Enti montani calabresi guidata dal Presidente Vincenzo Mazzei ha partecipato nei giorni scorsi a L’Aquila al Congresso Nazionale UNCEM, a conclusione del quale è stato riconfermato per acclamazione il Presidente uscente Marco Bussone. Oltre al saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno portato il loro contributo il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, quello degli Affari regionali con delega alla Montagna Roberto Calderoli, Parlamentari e Assessori regionali. Tutti hanno riconosciuto l’importante ruolo svolto da UNCEM, che non ha fatto mai mancare il proprio contributo di idee e di proposte rispetto ai problemi che si trovano giornalmente ad affrontare i sindaci dei piccoli comuni montani, che non sono più in condizione di dare risposte ai bisogni dei propri cittadini e di frenare lo spopolamento dei propri territori. A conclusione dei lavori il Congresso ha eletto il Consiglio Nazionale all’interno del quale è cresciuto il peso della rappresentanza della Calabria, che può contare su undici componenti. Oltre al Presidente Vincenzo Mazzei (nella foto) e al Vice Presidente Paolo Pappaterra-Sindaco di Mormanno, sono stati eletti: Maria Rita Acciardi-Sindaco di Amendolara, Donatella Deposito-Sindaco di Parenti, Linda Cribari-Sindaco di San Fili, Teresa Maradei-Presidente ell’Associazione Campolongo, Laura Moschella-Sindaco di Gimigliano, Francesco Fazio-Sindaco di Fabrizia, Giorgio Imperitura-Sindaco di Martone, Vincenzo Marino-Sindaco di Pentone e Alessandro TocciSindaco di Civita”. Lo rende noto l’Uncem Calabria.

