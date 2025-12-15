Crotone, basta il primo tempo: Murano e Zunno stendono il Casarano

serie c

CROTONE Il Crotone si impone sul Casarano e torna a vincere dopo le due sconfitte consecutive con Potenza e Catania. All’Ezio Scida gli squali vincono un importante scontro playoff salendo al sesto posto e superando proprio i pugliesi. Partiti che inizia a ritmi lenti con le due squadre che si studiano, poi dopo pochi minuti una serie di azioni da entrambe le parti animano il match: il vantaggio rossoblù arriva al 27′ con Murano dopo un’azione sulla sinistra di Gomez. La seconda rete arriva nei minuti di recupero del primo tempo: contropiede del Crotone e gol di Zunno che sigla il 2-0. Nella ripresa il Casarano prova a reagire, gli squali cercano di addormentare la partita: un gol annullato per gli ospiti, poi nulla più. Il Crotone torna alla vittoria e sale in classifica.

Tabellino

CROTONE: Merelli; Cocetta, Berra (12’st Cargnelutti), Di Pasquale, Guerra; Vinicius (41’st Calvano), Sandri; Zunno, Gomez (27’st Gallo), Maggio (27’st Piovanello); Murano (41’st Perlingieri). A disp.: Sala, Martino, Leo, Bruno, Groppelli, Marazzotti, Vrenna, Stronati, Ricci. All. Longo

CASARANO: Bacchin; Gyamfi (32’st Barone), Guastamacchia, Gega; Logoluso, Maiello, Lulic (22’st Ferrara), Pinto (15’st Di Dio), Cajazzo (32’st Millico), Perez (22’st Zanaboni), Chiricò. A disp. : Chiorra, Pucci, Milicevic, Cerbona, D’Alena, Palumbo, Malagnino. All. Di Bari

ARBITRO: Ramondino di Palermo

MARCATORI: 28’pt Murano (Cr), 50’pt Zunno (Cr)

AMMONITI: Logoluso (Ca), Chiricò (Ca), Giastamacchia (Ca), Gega (Ca), Gomez (Cr)

Foto Fc Crotone

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato