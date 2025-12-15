Skip to main content

le perdite e l’intervento

Lavori di riparazione all’acquedotto Simeri Passante, interruzione a Catanzaro e altri 7 comuni

Sorical invita la popolazione servita ad un utilizzo parsimonioso, possibilmente per solo uso igienico-sanitario e potabile

Pubblicato il: 15/12/2025 – 8:22
CATANZARO Dalle ore 7 di questa mattina è stato interrotto il servizio dell’acquedotto Simeri Passante e avviati i lavori di riparazione di alcuni perdite. I lavori sono iniziati da alcune ore e le squadre operative sono già sul posto. A farlo sapere è Sorical, ricordando “che questa interruzione comporterà una disalimentazione alle utenze sottese all’impianto di Potabilizzazione Santa Domenica per i comuni di Catanzaro e Gimigliano ed una sostanziale riduzione della portata per i Comuni di Cropani, Botricello, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Sellia Maria e Sersale perché serviti da altri acquedotti”. Sorical invita la popolazione servita ad un uso parsimonioso della risorsa disponibile, utilizzandola possibilmente per solo uso igienico-sanitario e potabile e aggiunge che seguiranno aggiornamenti sulle pagine social di Sorical. 

