Lavori di riparazione all’acquedotto Simeri Passante, interruzione a Catanzaro e altri 7 comuni

CATANZARO Dalle ore 7 di questa mattina è stato interrotto il servizio dell’acquedotto Simeri Passante e avviati i lavori di riparazione di alcuni perdite. I lavori sono iniziati da alcune ore e le squadre operative sono già sul posto. A farlo sapere è Sorical, ricordando “che questa interruzione comporterà una disalimentazione alle utenze sottese all’impianto di Potabilizzazione Santa Domenica per i comuni di Catanzaro e Gimigliano ed una sostanziale riduzione della portata per i Comuni di Cropani, Botricello, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Sellia Maria e Sersale perché serviti da altri acquedotti”. Sorical invita la popolazione servita ad un uso parsimonioso della risorsa disponibile, utilizzandola possibilmente per solo uso igienico-sanitario e potabile e aggiunge che seguiranno aggiornamenti sulle pagine social di Sorical.