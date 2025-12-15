«Nessuna corrente Occhiuto. A me basta essere la “first lady” calabrese»

grandi “manovre” azzurre

ROMA «Si tratta di un semplice convegno, non c’è proprio nessuna corrente. E’ un convegno come se ne fanno tanti. Sono solo ricostruzioni giornalistiche, che ci dicono che siamo un partito vivo». A “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, è la sottosegretaria FI ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, a rispondere così, e con un «assolutamente no» a chi le domanda se mercoledì nascerà la corrente FI di Roberto Occhiuto. E a chi ironicamente la sollecita come potenziale “first lady” FI – dal momento che il presidente della Regione Calabria, e vicepresidente FI, è suo compagno nella vita – Siracusano assicura che «a me basta essere la “first lady” calabrese…». (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato