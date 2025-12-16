«A Natale aiutiamo chi è in difficoltà». La campagna solidale di Fabriella Group

solidarietà

È Natale solo con il sorriso dei bambini. In occasione delle festività, Fabriella Group ha deciso di sostenere l’associazione di volontariato Home ODV di Cosenza. Un’iniziativa che andrà avanti per tutto il 2026. L’associazione ha lo scopo di promuovere progetti solidali, laboratori creativi ed eventi a sostegno di case famiglia, centri minorili e giovanissimi in condizioni di disagio sociale e abbandono. Home ODV si propone di dare un supporto concreto ai bambini attraverso varie tipologie di iniziative, ludiche e formative, nonché di erogare prestazioni sanitarie, grazie all’impegno gratuito di professionisti. Per Fabriella Group, in questo periodo così magico, ogni gesto di solidarietà è un miracolo che dura tutto l’anno. Non è la prima volta che il gruppo decide di sostenere campagne sociali in occasione delle festività natalizie. Nel 2023, ha lanciato una iniziativa a supporto delle associazioni VIP ViviamoInPositivo di Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza, impegnate a promuovere attività di volontariato clown in strutture sanitarie pubbliche e private. (Adv)

