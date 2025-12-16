Crotone, in manette due pusher per spaccio di cocaina

i controlli

CROTONE Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida frequentati dai giovani ed utilizzati dai pusher per vendere la sostanza stupefacente, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, un uomo e una donna legati da una relazione sentimentale e conviventi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso di un controllo domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, gli Agenti delle volanti hanno rinvenuto una busta trasparente per alimenti, con chiusura ermetica, contenente sostanza stupefacendone del tipo cocaina, per un peso complessivo di 61 grammi, già suddivisa in sei dosi avvolte in un cellophane di colore bianco e un bilancino di precisione. La sostanza, già pronta per essere immessa sul mercato, è stata sottoposta a sequestro. Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e l’apparecchio utilizzato per la pesatura hanno confermato i sospetti investigativi circa la destinazione della droga al mercato illecito dello spaccio. Medesime responsabilità penali sono state attribuite alla donna che convive con l’uomo in quanto ritenuta concorrente nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria e degli atti di rito, l’uomo e la donna sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

È costante l’attenzione da parte degli Agenti delle Volanti nelle aree frequentate dai giovani crotonesi al fine di contrastare lo spaccio degli stupefacenti e l’uso di superalcolici, con specifiche attività di controllo del territorio garantendo alla stragrande maggioranza dei cittadini il rispetto delle regole in un clima di sicurezza e tranquillità.

L’operazione testimonia la costante attività di controllo posta in essere quotidianamente dalla Polizia di Stato e finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti, con l’obiettivo di garantire più sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati dalla cittadinanza e, in particolare, dai giovani.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno identificato 311 persone, hanno controllato nr. 158 veicoli ed hanno effettuato 7 controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

