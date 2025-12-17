Skip to main content

Rende, confermata l’elezione del consigliere comunale Gianluca Garritano

Respinto il ricorso proposto dalla prima dei non eletti, Rossana Ferrante

Pubblicato il: 17/12/2025 – 19:37
RENDE Il Tar Calabria, Sezione II, ha respinto il ricorso proposto dalla prima dei non eletti, Rossana Ferrante e accolto le eccezioni e le deduzioni dell’avvocato Oreste Morcavallo nell’interesse di Gianluca Garritano, consigliere eletto nelle fila del centro destra. All’esito delle elezioni al Comune Rende risultava prima dei non eletti Rossana Ferrante per la lista “Partecipazione”, collegata al candidato sindaco non eletto Bilotti. Avverso il risultato, la candidata aveva proposto ricorso al Tar Calabria contestando l’attribuzione dei seggi alla minoranza ed, in particolare, l’elezione del consigliere Gianluca Garritano. Si costituiva l’avvocato Oreste Morcavallo per Garritano eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza. Il Tar ha confermato l’elezione di Garritano e condannato alle spese il ricorrente. L’avvocato Morcavallo esprime soddisfazione per l’esito e per il risultato raggiunto che conferma la correttezza delle operazioni elettorali svolte nel Comune di Rende e il conseguente esito. (redazione@corrierecal.it)

