Aquile inarrestabili: Pontisso e Antonini firmano il colpo del Catanzaro a Bari

serie b

Il Catanzaro non si ferma più. Quarto successo di fila per la squadra di Aquilani che passa in scioltezza al San Nicola nonostante il 2-1 di misura. Netta la superiorità dei calabresi che colpiscono l’incrocio di pali con un colpo di testa di Iemmello al 17′ per poi passare alla mezz’ora con una splendida occasione avviata da Petriccione, proseguita dal solito Iemmello con una sponda area e finalizzata da Pontisso con una stoccata al volo. Favasuli sfiora subito il raddoppio, il Bari resta imbambolato incapace di impensierire Petrucelli anche dopo l’intervallo. E così il Catanzaro ipoteca la vittoria con un colpo di testa di Antonini che trova l’angolino basso su un pallone scodellato da Petriccione. La reazione del Bari è impalpabile e solo nel finale arriva un sussulto con il rigore trasformato da Bellomo per fallo di Liberali su Maggiore. Ma è troppo tardi per evitare i rischi assordanti del San Nicola.

Il tabellino

BARI (3-4-2-1): Cerofolini 6; Kassama 5 (35’st Cerri sv), Pucino 6, Nikolaou 5; Dickmann 5, Braunoder 4.5, Verreth 5, Burgio 5 (1′ st Mane 5.5); Maggiore 5, Rao 5 (17′ st Bellomo 5.5), Gytkjaer 5 (1′ st Moncini 5). In panchina: Pissardo, Pagano, Meroni, Pereiro, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Mavraj. Allenatore: Vivarini 5.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 6; Cassandro 6.5, Antonini 7, Brighenti 6; Favasuli 6.5 (15′ st Frosinini 6), Pontisso 7 (36′ st Alesi sv), Petriccione 7 (26′ st Rispoli sv), D’Alessandro 6.5 (25’st Nuamah 6); Iemmello 7, Cissé 6 (26′ st Liberali 5.5); Pittarello 6. In panchina: Marletta, Bashi, Pandolfi, Di Chiara, Bettella, Verrengia, Buso. Allenatore: Aquilani 7.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 30′ pt Pontisso, 4′ st Antonini, 47′ Bellomo (rig).

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni, 9.816 spettatori (4.502 paganti, 980 ospiti), incasso non comunicato. Ammoniti: Favasuli, Nikoloau, Rispoli, Brighenti. Angoli: 9-3 per il Catanzaro. Recupero: 1′; 4′.

