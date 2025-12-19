Oltre 19 milioni di euro per i Comuni vibonesi, l’annuncio di Mangialavori – ELENCO

risorse in arrivo

VIBO VALENTIA Oltre 19 milioni di euro per i comuni del Vibonese. È quanto ha annunciato il presidente della commissione bilancio e deputato Giuseppe Mangialavori in una conferenza stampa convocata oggi pomeriggio presso il comune del capoluogo. Ad accogliere la notizia una sala consiliare gremita: c’era il consigliere regionale Vito Pitaro, l’ex assessore Rosario Varì, il coordinatore provinciale di Forza Italia Michele Comito e tanti sindaci del territorio. «Adesso tocca a voi, i fondi ci sono e potrete realizzare importanti infrastrutture di cui nel Vibonese c’è bisogno» ha detto Mangialavori rivolgendosi ai primi cittadini. Si tratta di risorse previste dalla manovra dello scorso anno: «È stato un iter un po’ lungo e complesso, ma che finalmente si è concluso» ha spiegato il deputato forzista.

Circa 6 milioni di euro al Comune di Vibo

Un incontro inaugurato con una battuta: «Sono qui per annunciare il mio passaggio al Pd…» ha scherzato il deputato forzista. Al suo fianco, infatti, ci sono il sindaco dem del capoluogo Enzo Romeo e la vicesindaca Loredana Pileggi: una buona fetta dei 19 milioni sarà destinata proprio al Comune di Vibo per diversi progetti, alcuni già in itinere come la piscina comunale: «Erano già stati stanziati fondi per la piscina ma ci siamo resi conto che non erano sufficienti. Adesso ci saranno altri 700 mila euro che consentiranno di completare i lavori e dotare i vibonesi di un’infrastruttura molto importante». In totale 6 i milioni per Palazzo Luigi Razza: oltre alla piscina, sono previsti altri 2 milioni per la pista d’atletica, 400 mila euro per il cimitero di Piscopio e 400 mila per i lavori a Vena Superiore, mentre 1 milione e 200 mila euro per progetto saranno impiegati per completare la riqualificazione di Piazza Martiri d’Ungheria e per la rigenerazione urbana di Vibo Marina. Previsti anche 500 mila euro assegnati alla Provincia per il rifacimento delle strade vibonesi. Prevista anche la ristrutturazione del campo sportivo di Limbadi, un’istanza che – racconta – non arriva da un politico, bensì da «una mamma, mia paziente, che un giorno mi ha mandato un video del suo bambino che giocava in un campo di terra, non era neanche un campo di pallone, ma un vero terreno incolto nel Comune di Limbadi. Mi ha mandato questo video per chiedermi se potessi fare qualcosa per permettere a questi bambini di giocare, io sono felicissimo di annunciare 600 mila euro per la realizzazione di questo campo sportivo».

«Alcuni sindaci sono spariti»

«Si tratta di 19 milioni di euro oltre a quelli che avevo già annunciato lo scorso anno» specifica Mangialavori, riferendosi ai fondi per le associazioni e per la Fondazione Natuzza presentati lo scorso gennaio. Il deputato non risparmia una “stoccata” ai sindaci che «sono spariti» in questa fase: «Tutti i comuni verranno interessati da un finanziamento. Molti sindaci purtroppo sono spariti, ho perso anche la speranza di sapere se tutti quei finanziamenti già dati sono stati utilizzati o andranno persi. Invece è stata data molta importanza a tutti quelli che sono venuti a portare le istanze per il territorio». Sui “maligni” che potrebbero accusarlo di campagna elettorale in vista di qualche competizione politica, Mangialavori risponde: «Di maligni ce ne sono tanti, siamo abituati. In realtà se avessi voluto pubblicizzare a fine elettorale questi fondi l’avrei fatto prima delle regionali. Io continuo a lavorare cercando di dare il massimo di quello che riesco a fare. Sono stato eletto per cercare di dare le risposte al territorio in silenzio e continuerò a farlo».

I Comuni vibonesi finanziati

Tanti, dunque, i finanziamenti previsti, alcuni di questi però accessibili soltanto nel 2027, 2028 e 2029. Tra gli enti finanziati oltre 500 mila euro saranno destinati ad Acquaro per strade e cimitero, oltre 600 mila euro per il completamento del Parco dei sensi mediterranei a Dasà, oltre 800 mila euro per il rifacimento della piazza di Sorianello, 500 mila euro per l’area marina di Pizzo e 600 mila per Tropea. 350 mila euro saranno destinati alla riqualificazione della Grotta degli Sbariati a Zungri. I Comuni finanziati: 100 mila euro ciascuno per Arena, Briatico, Filadelfia, Filandari, Mongiana, Parghelia, Ricadi, San Costantino Calabro, Serra San Bruno, San Nicola da Crissa, Stefanaconi. 50 mila euro ciascuno per Brognaturo, Capistrano, Fabrizia, Francavilla, Francica, Gerocarne, Jonadi, Joppolo, Nardodipace, Polia, Sant’onofrio, Spadola, Vallelonga , Zaccanopoli, Zambrone e Cessaniti. Nel Vibonese finanziati anche Dinami (500 mila euro), Drapia (400 mila euro), Filogaso (400 mila euro), Maierato (500 mila euro), Mileto (300 mila euro), Monterosso (150 mila), Nicotera (400 mila), Pizzoni (550 mila euro), Rombiolo (500 mila euro), San Calogero (300 mila euro), San Gregorio d’Ippona (250 mila euro), Simbario (150 mila euro), Soriano (200 mila euro), Spilinga (300 mila euro), Vazzano (200 mila). (ma.ru.)

