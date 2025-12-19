Statti: «“Sol and The City” è una vetrina straordinaria e un grande motivo di orgoglio»

“calabria straordinaria”

CATANZARO «“Sol and The City” è un evento di portata internazionale che l’assessore Gallo è riuscito a portare in Calabria e per noi rappresenta un grande motivo di orgoglio». A dirlo Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabra, all’inaugurazione della grande fiera dell’olio a Catanzaro. «Si tratta – prosegue Statti – di una manifestazione dedicata a quella che è la regina delle produzioni calabresi. Abbiamo tantissime cultivar e numerosi produttori che si stanno affacciando al mercato e che finalmente iniziano a commercializzare questo splendido prodotto calabrese con una propria etichetta. È quindi un’iniziativa che va nella direzione giusta, perché consente di comunicare in modo adeguato le qualità del nostro olio. Tra l’altro è una vetrina aperta a tutti, con la partecipazione anche di produttori provenienti da fuori regione. E’ un momento importante non solo per noi produttori e per la Calabria, ma – sostiene il presidente di Confagricoltura Calabria – per l’intero settore olivicolo italiano, che sta attraversando una fase di grande splendore ma anche alcune criticità, legate a un abbassamento dei prezzi spesso ingiustificato. Il prodotto italiano, infatti, non riesce a soddisfare completamente le esigenze dei consumi: siamo deficitari di olio italiano, nonostante sia richiesto in tutto il mondo e apprezzato per le sue straordinarie qualità e caratteristiche uniche. La Calabria, in particolare, vanta una biodiversità eccezionale, con un patrimonio olivicolo ricchissimo che merita di essere valorizzato e raccontato attraverso iniziative di questo tipo». (redazione@corriere cal.it)

