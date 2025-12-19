Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

“calabria straordinaria”

Statti: «“Sol and The City” è una vetrina straordinaria e un grande motivo di orgoglio»

Il presidente regionale di Confagricoltura all’inaugurazione della grande fiera dell’olio a Catanzaro

Pubblicato il: 19/12/2025 – 16:54
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Statti: «“Sol and The City” è una vetrina straordinaria e un grande motivo di orgoglio»

CATANZARO «“Sol and The City” è un evento di portata internazionale che l’assessore Gallo è riuscito a portare in Calabria e per noi rappresenta un grande motivo di orgoglio». A dirlo Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabra, all’inaugurazione della grande fiera dell’olio a Catanzaro. «Si tratta – prosegue Statti – di una manifestazione dedicata a quella che è la regina delle produzioni calabresi. Abbiamo tantissime cultivar e numerosi produttori che si stanno affacciando al mercato e che finalmente iniziano a commercializzare questo splendido prodotto calabrese con una propria etichetta. È quindi un’iniziativa che va nella direzione giusta, perché consente di comunicare in modo adeguato le qualità del nostro olio. Tra l’altro è una vetrina aperta a tutti, con la partecipazione anche di produttori provenienti da fuori regione. E’ un momento importante non solo per noi produttori e per la Calabria, ma – sostiene il presidente di Confagricoltura Calabria – per l’intero settore olivicolo italiano, che sta attraversando una fase di grande splendore ma anche alcune criticità, legate a un abbassamento dei prezzi spesso ingiustificato. Il prodotto italiano, infatti, non riesce a soddisfare completamente le esigenze dei consumi: siamo deficitari di olio italiano, nonostante sia richiesto in tutto il mondo e apprezzato per le sue straordinarie qualità e caratteristiche uniche. La Calabria, in particolare, vanta una biodiversità eccezionale, con un patrimonio olivicolo ricchissimo che merita di essere valorizzato e raccontato attraverso iniziative di questo tipo». (redazione@corriere cal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Confagricoltura
fiera olio
Gallo
Importanti
OLIO
sol and the city
STATTI
statti confagricoltura
Categorie collegate
Economia
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x