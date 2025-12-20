Maglie di Serie A taroccate, la Finanza chiude uno “shop web” a Catanzaro

Il sequestro

CATANZARO Nei giorni scorsi i finanzieri del Gruppo di Catanzaro, nell’ambito di mirati servizi svolti a tutela dei diritti d’autore, hanno sequestrato numerosi capi di abbigliamento contraffatti. In particolare, l’attività di monitoraggio del web e dei social network ha consentito ai militari di individuare e segnalare alla Procura della Repubblica un catanzarese dedito alla gestione di un vero e proprio negozio online tramite il quale commercializzava capi di abbigliamento sportivi, in particolar modo magliette e completi di note squadre di calcio, italiane ed estere. I successivi controlli, svolti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del commerciante numerosi capi di abbigliamento sportivo destinati alla vendita, contraddistinti da noti marchi oggetto di contraffazione (Adidas, Nike, Puma, ecc.), riproducenti maglie di squadre di calcio in violazione, altresì, dei diritti dei club iscritti alla Lega Serie A. Sono stati inoltre trovati 294 termoadesivi, costituiti da numeri e soprattutto dai cognomi di noti campioni del calcio nazionale. La merce contraffatta rinvenuta è stata posta sotto sequestro. (redazione@corrierecal.it)

