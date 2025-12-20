No del governo allo sblocco delle risorse inutilizzate del Ponte

la manovra della discordia

ROMA La maggioranza e il Governo hanno bocciato l’emendamento Pd (Nicita, Irto) che restituiva a Sicilia e Calabria per opere cantierabili le risorse Fsc bloccate nel Ponte. “E’ evidente che non solo le risorse 2025 ma anche quelle 2026 non saranno utilizzabili per il Ponte. Anche quelle 2026 dovranno presto essere riprogrammate come residui, dato il fermo derivante dalle delibere della Corte dei Conti. Il Governo ha riprogrammato 780 milioni del 2025 al 2033, sbloccando oggi quelle risorse, dei siciliani e dei calabresi, per altre finalità della Legge di Bilancio. E’ un doppia beffa per la Sicilia e la Calabria. Opere con progetti esecutivi, come la Siracusa-Gela, che potevano essere finanziate in questi due anni devono attendere, come deve attendere il Ponte. La propaganda sulla pelle dei cittadini delle due regioni oggi si risolve in un doppio stop”. Lo afferma in una nota il senatore Antonio Nicita, vice presidente gruppo Pd a palazzo Madama.

