la tragedia

Auto contro un albero, morto un 18enne

L’incidente si è verificato nel parco della Favorita a Palermo

Pubblicato il: 21/12/2025 – 11:34
PALERMO Un incidente stradale si è verificato intorno alle tre di notte in viale Diana, all’interno del parco della Favorita, a Palermo. Nello scontro è morto un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Filippone. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, la vittima si trovava a bordo dell’auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato violentemente contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno tentato le prime manovre di rianimazione. Il giovane è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante il tempestivo intervento dei medici è morto.

