Babbo Natale in bicicletta per i bambini malati di cancro

l’iniziativa

ROMA Come ogni anno, tantissimi ciclisti, grandi e piccoli, vestiti da Babbo Natale, hanno attraversato le vie della capitale per la 14ª edizione della tradizionale biciclettata solidale. L’iniziativa, che si è svolta con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, ha avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere Peter Pan ODV, un’organizzazione che offre supporto e accoglienza alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro.

Partenza dal Colosseo, arrivo a Trastevere

Alle 9.30 di mattina, il gruppo di Babbi Natale in bicicletta è partito dal Colosseo per un percorso di circa quattro chilometri attraverso le strade di Roma. L’atmosfera gioiosa e colorata ha coinvolto tutta la città, con il passaggio dei ciclisti che ha attirato l’attenzione di passanti e turisti, regalando un sorriso a chiunque si trovasse lungo il tragitto.

Un momento di festa alla Grande Casa di Peter Pan

L’arrivo della pedalata solidale ha avuto luogo a Trastevere, presso la Grande Casa di Peter Pan, dove l’organizzazione accoglie le famiglie dei bambini malati. Qui, i ciclisti si sono uniti ai volontari, agli ospiti e ai bambini per un momento di festa, condividendo canti, sorrisi e un abbraccio simbolico che ha rappresentato l’unione di tutta la comunità nel sostenere la causa di Peter Pan.

Le donazioni per rendere il Natale più sereno

Durante la mattinata, sono state raccolte importanti donazioni che contribuiranno a rendere più sereno il Natale dei bambini e delle loro famiglie. L’iniziativa ha dato un segno tangibile di solidarietà, non solo ai bambini malati ma anche agli operatori e ai volontari che ogni giorno lavorano per garantire un’accoglienza calorosa e familiare a chi si trova in difficoltà.

Le parole del presidente Roberto Mainiero

«Un grazie di cuore agli organizzatori e a tutti i partecipanti di questa straordinaria pedalata solidale», ha dichiarato Roberto Mainiero, presidente di Peter Pan ODV. «Anche quest’anno la città di Roma si è colorata di rosso grazie a questa iniziativa che ci ricorda quanto sia fondamentale non far sentire sole le famiglie dei bambini malati, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio. Per tanti di loro, infatti, il Natale lontano da casa rappresenta una sfida enorme. Iniziative come questa portano un sorriso e un segno tangibile di solidarietà ai bambini e alle famiglie, ma anche ai nostri operatori e volontari, che ogni giorno si impegnano per rendere la Casa di Peter Pan sempre più accogliente».