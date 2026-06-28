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l’incidente

Precipita aereo da turismo in Francia, si temono diversi morti

A bordo una decina di persone

Pubblicato il: 28/06/2026 – 13:28
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Precipita aereo da turismo in Francia, si temono diversi morti
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Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy: lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti, scrive l’Ansa, a bordo viaggiavano «una decina di persone» che avrebbero dovuto partecipare a un «battesimo di lancio dal paracadute».

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