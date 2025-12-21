Cosenza, che ti succede? La rissa del sabato sera ormai è la norma. A via Arabia l’ennesimo episodio

l’escalation

COSENZA La rissa del sabato sera: un copione già visto. Continua in centro città la sequenza di episodi di violenza che nell’ultimo mese hanno interessato il capoluogo bruzio: dalle sparatorie alle aggressioni si tratta di una escalation che si fa sempre più preoccupante, tanto più alle porte del Natale, periodo in cui è prevista la presenza di grandi folle di visitatori sull’isola pedonale e i consumi di alcool storicamente moltiplicati rischiano di rendere la situazione ancora più esplosiva.

L’ultimo episodio da registrare va localizzato in via Arabia, all’angolo di via Montesanto: in questo che è da anni uno dei luoghi di ritrovo per le comitive di teenagers, affacciato sulla zona centrale dell’isola pedonale, un gruppo di avventori di un bar è entrato in contatto con altri ragazzi e ne è nata una rissa poi sedata non senza difficoltà. Il tutto mentre il sabato scorreva nei locali adiacenti, in una serata che avrebbe dovuto essere allietata dalla Notte Bianca, rimandata (ufficialmente) per maltempo. (redazione@corrierecal.it)

