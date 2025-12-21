Cosenza, Notte Bianca annullata per maltempo (ma il meteo non c’entra). L’ira dei commercianti

il caso

COSENZA Era uno dei pochi eventi del Natale cosentino ed è stato annullato ufficialmente per questioni meteorologiche ma in realtà per le scarse adesioni dei commercianti: rischia di diventare un caso politico la Notte Bianca che ieri sera si sarebbe dovuta celebrare nel centro di Cosenza. In mattinata l’amministrazione comunale ha comunicato a mezzo social la notizia dell’annullamento, tutto «rinviato a data da destinarsi».

Sempre sui social viene da più parti segnalato che molti commercianti non erano stati avvisati dell’iniziativa – ad altri è arrivata la mail – o lo hanno appreso, in ritardo, proprio dai social network.

«Stasera – ha commentato su facebook il consigliere comunale di opposizione Alfredo Dodaro – doveva esserci la Notte Bianca a Cosenza… ma è stata annullata “Causa maltempo”. A quanto pare, le nuvole erano troppo minacciose: forse avevano un’aria poco rassicurante. Pioggia? Nemmeno l’ombra. Fulmini? Zero. Vento? Neanche un soffio. Alla fine, l’unica causa davvero avversa è stata la decisione stessa». Su fb anche l’ironia di Meteolino Fanpage, vera autorità in tema di previsioni del tempo: «Neanche una goccia d’acqua»!.

E mentre dalla Consulta per il commercio fanno sapere di non essere stati informati per tempo sulla decisione di annullare («La decisione è stata presa autonomamente dall’amministrazione che, così facendo, cerca di condividere con altri il flop dovuto alla propria incapacità» ha specificato sui social Massimo Sisca, vicepresidente dell’organismo), continua la crisi del settore a Cosenza, tra tariffe di occupazione del suolo pubblico aumentate e saracinesche che inesorabilmente si abbassano, mentre solo i grandi marchi resistono e i cosentini preferiscono spesso “rifugiarsi” – benché non sia proprio una scelta saggia, visto il traffico – nella vicina Rende, il cui centro commerciale offre la possibilità di un parcheggio coperto e un’offerta ampia concentrata in un solo luogo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato