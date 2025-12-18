Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:57
VIABILITÀ RIDISEGNATA

Rende, invertiti due sensi di marcia in zona Metropolis: disagi alla circolazione

Il cambio interessa via Busento e via Valle del Neto (Roges) in uno snodo dove sono previsti anche altri interventi, all’ingresso sud della città

Pubblicato il: 18/12/2025 – 16:57
Rende, invertiti due sensi di marcia in zona Metropolis: disagi alla circolazione

RENDE In queste ore i tecnici dell’ufficio segnaletica stradale di Rende stanno ultimando l’intervento che interessa due strade di collegamento strategico nella zona di Roges, il quartiere più a sud di Rende e, di conseguenza, maggiormente collegato al capoluogo: il senso di marcia di via Busento (la strada che costeggia il parco Robinson, all’ingresso della città per chi arriva da via Panebianco) e quello della traversa successiva, via Valle del Neto, sono stati infatti invertiti. Qualche disagio si registra in queste ore, tra automobilisti ignari comunque indirizzati dalla polizia locale che “presidia” i due incroci dove già è stata apposta la segnaletica verticale (quella orizzontale è in via di ultimazione).
Questa zona all’ingresso sud di Rende coincide con una serie di esercizi commerciali, bar e pizzerie, e soprattutto con la presenza del Metropolis: in uno degli snodi della viabilità in entrata e in uscita verso Cosenza, e per di più alla vigilia di Natale non è peregrino ipotizzare qualche ulteriore disagio, per come già fatto notare da qualche esponente politico rendese in relazione alla rotonda che – nel ridisegno più complessivo della viabilità cittadina – sorgerà a breve su viale Kennedy. (redazione@corrierecal.it)

