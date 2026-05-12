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L’emergenza

Piogge, grandine e raffiche di vento: il maltempo flagella il Veneto

Colpiti il Veneziano, il Padovano, il Trevigiano e il Vicentino

Pubblicato il: 12/05/2026 – 13:40
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Piogge, grandine e raffiche di vento: il maltempo flagella il Veneto

«Sono oltre 90 gli interventi effettuati nelle ultime ore: le situazioni più critiche si registrano nel Veronese, ma disagi e danni hanno interessato anche il Veneziano, il Padovano, il Trevigiano e il Vicentino. Alberi abbattuti, tetti danneggiati e allagamenti stanno mettendo a dura prova il territorio e molte comunità. Per supportare il dispositivo di soccorso veronese, nella notte sono state inviate in rinforzo una piattaforma aerea tridimensionale dal comando di Rovigo e un’autopompa dal comando di Vicenza, operative a Verona dalle 22 di ieri sera fino alle 2 di questa mattina. Il mio pensiero va alle famiglie, agli agricoltori e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze di questo violento maltempo. Un sentito grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori impegnati senza sosta per garantire sicurezza, assistenza e interventi tempestivi in tutta la regione». Lo scrive su Facebook Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale Veneto, allegando anche una serie di foto e video.

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